Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ile Hamur ilçelerinde, bazı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçe merkezi ile bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Hamur ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle bugün taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verildi.

Dün valilik tarafından yapılan açıklamada da il merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği açıklanmıştı.