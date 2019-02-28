A101 aktüel ürünler kataloğu ile kampanyalı ürünler satışa çıktı. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren kampanyalı ürünler listesinde züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Temizlik ürünlerinden gıdaya, oyuncak çeşitlerinden züccaciyeye birçok ürünün yer aldığı A101 aktüel ürünler listesini sizler için derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 28 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 ŞUBAT 2019)

Paslanmaz çelikten üretilmiş Nehir marka Tatlı Kaşığı-Tatlı Çatalı 3,50 TL. Nehir Servis Gereçleri 14,95 TL. Nehir Yemek Kaşığı-Yemek Çatalı 3,95 TL. Nehir Çay Kaşığı 2,50 TL. Yüksek ısıya dayanıklı yapışmaz yüzeye sahip 2 yıl garantili Sinbo Izgara Döküm Tava 42,50 TL. Antibakteriyel ve çizilmez yüzeylere sahip Sinbo Emaye Kek Kalıbı 12,95 TL. Saklama Kabı 7,50 TL. Erzak Kabı 3,50 TL. Farklı renk ve desen seçenekleri ile Rooc Şef Bıçakları 9,95 TL. Kaydırmaz Kahve Tepsisi 3,50 TL. Manolya Huni Seti 3,50 TL. Cam Yağlık Sirkelik 4,50 TL. Detoks Matara 12,50 TL. Benekli Kase 6,50 TL. Seramik Çerezlik 1,95 TL. 170x32x60 cm ölçülerinde 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 189,95 TL. Silikon Ayakkabı Tabanı 13,95 TL.

A101 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN