Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suya düştü. Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrenin üçüncüsü ve sonuncusu toprağa düşecek. Cemrenin toprağa düşmesiyle tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek? İşte ayrıntılar...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Arap kültüründe geçmişi bin 500 yıl öncesine dayanan ve Türk kültürüne de buradan girerek yüzlerce yıldır takip edilen "cemre"nin üçüncüsü 5-6 Mart 2019 tarihlerinde toprağa düşecek.

BAHAR BAYRAMI NEVRUZUN YAKLAŞTIĞINA İŞARET EDİYOR

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

'CEMRE DÜŞMESİ' NE DEMEK?

Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor.

Hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.