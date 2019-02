Anneler Günü ne zaman? 2019 yılında hangi güne denk geliyor?

Baş tacımız olan anneler sadece bir gün değil her gün sevilmeli ve saygı duyulmalıdır. Tüm dünyada her sene kutlanan Anneler Günü için şimdiden araştırmalar başladı. 2019 yılında Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağını haberimizde bulabilirsiniz.



ANNELER GÜNÜ 2019 NE ZAMAN?



Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü'nün 2019 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiği merak ediliyor. Anneler Günü 2019 yılında 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Hafta sonu tatilen denk gelen bu özel günde annenizle keyifli bir vakit geçirebilirsiniz.





ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



1914 tarihinde kutlanmaya başlanmasıdır. Bu tarihinin ilk olmasında Ana Jarvis adındaki bir kadının annesine özlemin duygusunun etkisi büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde öğretmen olan Anna'nın annesi 1905 yılında vefat etmiştir. Annesine oldukça bağlı olan Anna, annesini anmak için her yıl etkinlikler düzenlemek istemiştir. İsteğinin karşılığında kendi okulunda 407 öğrenci ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirmeyi de başarmıştır. Fakat Anna'nın bu davranışı bazı temsilciler tarafından uygun görülmemiş ve anayasa ile bağdaştırılamamıştır. Temsilcilerin bu hareketine karşı Anna hukuk savaşı vermiş ve sonunda 1914 yılında Anneler Günü'nün ülke genelinde resmileşmesini sağlamıştır. Sonrasında dünya geneline yayılan bu akım, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.