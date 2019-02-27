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D vitamini eksikliği vücudu tüketiyor! D vitamini eksikliği en çok kadınları etkiliyor...

D vitamini eksikliği hem bedeni hem kemikleri tüketiyor. döneminde kadınların başını tıyor. Çözümü ise doğru beslenmekten geçiyor.




Son zamanlarda değişen yaşam koşulları, beslenme alışkanlıkları ve kapalı ortamlarda çalışma, vücudun dengesini de bozuyor. Bedenin sağlıklı çalışması için gerekli olan D vitamini eksikliği, toplumda giderek artmaya başlıyor. Her 10 kişiden 9'unun yaşadığı D vitamini eksikliği, eklem bölgesinde ağrı, halsizlik, kilo alma problemi ve baş ağrısı ile belirti veriyor.

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