D vitamini eksikliği vücudu tüketiyor! D vitamini eksikliği en çok kadınları etkiliyor...

zamanlarda değişen yaşam koşulları, beslenme alışkanlıkları ve kapalı ortamlarda çalışma, vücudun dengesini de bozuyor. Bedenin sağlıklı çalışması için gerekli olan D vitamini eksikliği, toplumda giderek artmaya başlıyor.yaşadığı D vitamini eksikliği, eklem bölgesinde ağrı, halsizlik, kilo alma problemi ve baş ağrısı ile belirti veriyor.