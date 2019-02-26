Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 27 Şubat'ta Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi

Cumartesi günü Türkiye'nin batısında kar yağışı etkisi göstermişti. İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Bugün Bitlis'te kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışlarının artmasının ardından vatandaşlar Bitlis'te yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Şubat'ta Bitlis'te okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının etkisini göstermesinin ardından Bitlis'te yaşayan öğrenci ve veliler kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez merkeze bağlı köy okulları bir gün süre ile tatil edildi.

BİTLİS VALİLİĞİ RESMEN AÇIKLADI

Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Çarşamba günü okulların bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN 8 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.