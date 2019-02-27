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  • 28.02.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 07:37

ve 'da okullara kar tatili

ve 'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelindeki tüm edildi.

O illerde okullar tatil!

'nin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ve 'da edildi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı

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