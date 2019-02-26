Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Küçük Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin metruk bir binayı ateşe vererek olay yerinden kaçtığı yönünde ihbarda bulunuldu.
Son dakika: Kırklareli'nde metruk evde korkutan yangın: Binadakiler tahliye edildi
Kırklareli'nde kundaklandığı ileri sürülen metruk evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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