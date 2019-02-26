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  • 26.02.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 22:35

Son dakika: 'nde metruk evde korkutan : Binadakiler tahliye edildi

'nde kundaklandığı ileri sürülen metruk evdeki , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Küçük Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin metruk bir binayı ateşe vererek olay yerinden kaçtığı yönünde ihbarda bulunuldu.

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