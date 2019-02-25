Yeni askerlik sistemi şu aralar vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar yeni askerlik sistemine ilişkin son durumu merak ediyor. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte yeni askerlik sistemine dair son detaylar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?