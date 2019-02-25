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  • 25.02.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 22:49

Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan 'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "5 Aralık 1927’de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir? " ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?

A)İngilizce-Türkçe

B)Fransızca-Türkçe

C)İngilizce- Arapça

D)Fransızca -Arapça

Cevap: B(Fransızca-Türkçe)

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