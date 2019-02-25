Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?

A)İngilizce-Türkçe

B)Fransızca-Türkçe

C)İngilizce- Arapça

D)Fransızca -Arapça

Cevap: B(Fransızca-Türkçe)