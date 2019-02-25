Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Üç gündür kar yağışlı ve yağmurlu günler geçiren İstanbul 'da Salı günü hava nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 26 Şubat Salı İstanbul hava durumu ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyon, Isparta ve Eskişehir'in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun yağmurlu güneydoğusunun yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.







İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.