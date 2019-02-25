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  • 25.02.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 17:38

Bu yıl yapılacak resmi tatil günleri belli oldu! listesi

Milyonlarca vatandaşın 2019 yılına girer girmez en merak ettiği konulardan biri oldu. Bu yıl içerisinde kaç gün tatil yapılacağı merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. İşte 2019 yılında ve denk geldiği günler…

Çalışanlar ve öğrenciler 2019 yılı içerisinde hangi zamanlarda ne kadar süre tatil yapacaklarını heyecanla beklemeye başladı. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı geldiği merak ediliyor. Böylece bayram tatillerinin kaç gün uzayacağı belli olacak.

2019 YILI İÇERİSİNDEKİ RESMİ TATİLLER

-01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

-23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

-19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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