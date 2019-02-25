Canlı bilgi yarışması Hadi'de birçok kişinin merakla beklediği ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Hızı saatte 120 km'yi aşan, Beaufort ölçeğine göre en üst kademede yer alan rüzgarlara ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. Peki, Hadi ipucusu sorusunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 ŞUBAT, 20.30)

Soru: Hızı saatte 120 km'yi aşan, Beaufort ölçeğine göre en üst kademede yer alan rüzgarlara ne ad verilir?

Cevap: KASIRGA

KASIRGA HAKKINDA

Kasırga kelimesi, Eski Türkçedeki "kasırku" sözünün günümüze ulaşmış biçimidir. Kasırku ise "titretmek, sallamak" anlamına gelen "kasmak" fiilinden türemiş "fırtına" anlamına gelen bir sözdür.

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km'den (75 milden) fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgârdır.

Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller'de görülür. Batı Büyük Okyanus'unda Tayfun adını alır. Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları, Karayiplerin batısında görülür. Orta Amerikakıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezi'nde de sık sık rastlanır.