Umutlar Küba!

Beynindeki tümör nedeniyle az bir zamanı kalan küçük kız, ölmek istemiyor. Hayırseverlerden yardım bekliyor. İzmir'de Zirve Ertaş (30) ile Ayhan Ertaş'ın (34) kızı Rüya (8) geçtiğimiz yıl baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. Küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Rüya, kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi ancak istenen sonuç elde edilemedi. Baba Ayhan Ertaş, doktorların tüm tedavilere rağmen Rüya'nın 8 ay ömrünün kaldığını söylediğini belirterek, "Böyle söyleyince biz de kemoterapiye kızımızı götürmekten vazgeçtik. Çeşitli araştırmalar yaptık ama hastanelerden benzer yanıtları aldık" diye konuştu Ertaş Ailesi, tüm bu gelişmelerin ardından umudunu Küba'ya bağladı, umutlu yanıt geldi. Aile, yaklaşık 300 bin TL tutan masraflar nedeniyle Küba'ya gidemediklerini ve yardım beklediklerini söyledi. Yaşamak istediğini söyleyen Rüya ise 4 aylık kardeşi Kumsal ile vakit geçiriyor. Onu bir an olsun yalnız bırakmiyor.
- Yaşam
- 24.02.2019
- Gazete
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Cenabı Allah İnşallah Şifa verir.
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