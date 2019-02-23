Alev alev yanıyor! Metrelerce uzaktan böyle görüntülendi

İznik gölü sahilinde sazlık yangını çıktı. Yeniköy mevkiinde bilinmeyen sebeple başlayan sazlık yangını rüzgârın tesiriyle hızla büyüdü. Alevler ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki karşı kıyıdan görüldü. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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