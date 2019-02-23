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  • 23.02.2019 19:39
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 19:39

Alev alev yanıyor! Metrelerce uzaktan böyle görüntülendi

'nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen bir sebepten ötürü akşam saatlerinde çıktı. Alev alev yanan sazlığa itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alev alev yanıyor! Metrelerce uzaktan böyle görüntülendi
İznik gölü sahilinde sazlık ı çıktı. Yeniköy mevkiinde bilinmeyen sebeple başlayan sazlık yangını rüzgârın tesiriyle hızla büyüdü. Alevler ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki karşı kıyıdan görüldü. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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