Sigara, tüm hastalıkları tetikleyici nitelikteydi. Bedene zarar verdiği belgelendi. Diyanet de "Sigara haramdır" dedi. Diyanet ayrıca elektronik sigara için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti ve ekledi: "Bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir. Elektronik sigaranın, sigarayı bıraktırdığına dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca konunun uzmanları, elektronik sigaranın içeriğinde alkol türevleri bulunduğunu ifade etmektedir. Dolayısyla bu türden maddelerin kullanılması da caiz değildir."
- Yaşam
- 24.02.2019
- Gazete
Diyanet: Elektronik sigara caiz değil
Sigaranın haram olduğumı söyleyen Diyanet, aynı şeyin elektronik sigara için de geçerli olduğunu belirtti ve ekledi: Caiz değil.
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neye iyi geliyi.dumanını yel alır parasını el alır diyisin.sigara içme mırra iç.
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