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: caiz değil

Sigaranın haram olduğumı söyleyen , aynı şeyin için de geçerli olduğunu belirtti ve ekledi: Caiz değil.

Elektroşok!
Sigara, tüm hastalıkları tetikleyici nitelikteydi. Bedene zarar verdiği belgelendi. de "Sigara haramdır" dedi. Diyanet ayrıca için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti ve ekledi: "Bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir. Elektronik sigaranın, sigarayı bıraktırdığına dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca konunun uzmanları, elektronik sigaranın içeriğinde alkol türevleri bulunduğunu ifade etmektedir. Dolayısyla bu türden maddelerin kullanılması da caiz değildir."

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Mehdi Mehdi

neye iyi geliyi.dumanını yel alır parasını el alır diyisin.sigara içme mırra iç.

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cevapla 24.02.2019 11:08
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