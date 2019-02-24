Barınak kardeşlıği

Avustralya'da dünyaya gelen Cihan Nazlıoğlu (24), iki yıl önce ağabeyi Devran Nazlıoğlu (30) ile memleketi olan Adana'ya döndü. Cihan ve Devran, yaşadıkları sahil ilçesi Karataş'ta sokak köpeklerinin barınma sorununa çözüm bulmak için harekete geçti. Sosyal medyada farklı dillerde hayvanseverlere çağrıda bulunan Nazlıoğlu kardeşlere, Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, İsveç, Amerika, İsviçre, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Hindistan'dan çok sayıda kişiden destek geldi. Toplanan yardımlarla yapımına başlanan 40 kulübeden 15'i tamamlanarak ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi. İsveçli Angelica Lindstrom da Nazlıoğlu kardeşlerin sokak köpeklerine kulübe yapmak için sosyal medyada çağrıda bulunması üzerine onlarla iletişime geçtiğini, bir kulübenin yapılmasına aracılık etmek için maddi destekte bulunduğunu söyledi.
DESTEK OLMAK MUTLU EDİYOR
Lindstrom, "Adıma yapılan kulübeyi yakından görmek ve onlara çalışmalarında yardımcı olmak için Türkiye'ye geldim. Destekte bulunan insanların isminin ve ülke bayrağının kulübelerin üzerindeki levhalarda yer alması fikri de oldukça önemli. Çünkü bu şekilde dünyanın birçok yerine ulaşılabilir. Bu insanı da mutlu eder" dedi.
DESTEK OLMAK MUTLU EDİYOR
Lindstrom, "Adıma yapılan kulübeyi yakından görmek ve onlara çalışmalarında yardımcı olmak için Türkiye'ye geldim. Destekte bulunan insanların isminin ve ülke bayrağının kulübelerin üzerindeki levhalarda yer alması fikri de oldukça önemli. Çünkü bu şekilde dünyanın birçok yerine ulaşılabilir. Bu insanı da mutlu eder" dedi.
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Maşallah.Merhamet edene Cenabı Allah da merhamet eder.
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