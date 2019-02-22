Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da başlayacak. Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Astronomik olaylar ilginizi çeker mi hadiciler? Bugünkü ipucumuz bir tutulma türünden geliyor... Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?" denildi. İşte 22 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (22 ŞUBAT 2019)
Soru: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?
Cevap: GÜNEŞ TUTULMASI
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ
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