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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 09:50

ipucu 22 Şubat: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü ipucu sorusu astronomik olaylar üzerinden geliyor. İpucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak isteyenler, ipucu sorusunu araştırıyor. Peki, Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? İşte 22 Şubat sorusu ve yanıtı...

Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da başlayacak. Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Astronomik olaylar ilginizi çeker mi hadiciler? Bugünkü ipucumuz bir tutulma türünden geliyor... Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?" denildi. İşte 22 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (22 ŞUBAT 2019)

Soru: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

Cevap: GÜNEŞ TUTULMASI

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

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