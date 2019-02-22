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  • 22.02.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 09:36

En güzel ve anlamlı ! 22 Şubat 2019 resimli Cuma mesajları

İslam dünyasında önemi çok büyük olan Cuma gününe özel en güzel mesajları derledik. Resimli ve resimsiz en anlamlı nı sevdiklerinize göndererek onları mutlu edebilirsiniz. İşte en beğenilen Cuma mesajları…

Müslümanlar bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma gününün önemini sevdiklerinize hatırlatmanız için en özel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

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