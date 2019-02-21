Kronik öksürük, ses kısıklığı, ağızda ve nefeste kötü koku... Tüm bunlar en sık görülen mide hastalığı reflünün belirtisini oluşturuyor. Son yıllarda beslenme alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak görülme sıklığı artan bu hastalıktan korunmada beslenme şekli önem taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Yurci, reflü hakkında bilgi veriyor...
- Yaşam
- 21.02.2019
- Gazete
Reflünün çaresi doğru beslenmek! Lahana-brokoli reflüye iyi geliyor
Tedavi edilmediğinde kansere dönüşen reflünün çaresi doğru beslenmekten geçiyor. Uzmanlar balık, lahana ve brokoliyi öneriyor.
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