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Lavantayla güçlen

Baş ağrısını azaltan lavanta, cinsel gücü artırıyor. Çiftlere mutluluk veriyor

Lavantayla güçlen
Kokusuyla bile mutlu eden lavanta, cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.

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