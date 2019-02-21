Lavantayla güçlen

Kokusuyla bile mutlu eden lavanta, cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
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