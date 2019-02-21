



Ekvador Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Galapagos Milli Parkı ve Galapagos'u Koruma Kuruluşu tarafından yürütülen ortak bir keşif sırasında, 100 yaşından büyük olduğu sanılan dişi bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın canlı bulunduğu duyuruldu.