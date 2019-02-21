Ekvador Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Galapagos Milli Parkı ve Galapagos'u Koruma Kuruluşu tarafından yürütülen ortak bir keşif sırasında, 100 yaşından büyük olduğu sanılan dişi bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın canlı bulunduğu duyuruldu.
Fernandina Dev Kaplumbağası 100 yıl sonra ortaya çıktı...
Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndan Fernandina'da, en son 100 yıl önce görülen ve neslinin tükendiği sanılan bir kaplumbağa türüne rastlandığı bildirildi.
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