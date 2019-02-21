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  • 21.02.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 19:01

100 yıl sonra ortaya çıktı...

Ekvador'a bağlı 'ndan Fernandina'da, en son 100 yıl önce görülen ve neslinin tükendiği sanılan bir kaplumbağa türüne rastlandığı bildirildi.

En son 100 yıl önce görülmüştü! Ortaya çıktı...



Ekvador Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Galapagos Milli Parkı ve Galapagos'u Koruma Kuruluşu tarafından yürütülen ortak bir keşif sırasında, 100 yaşından büyük olduğu sanılan dişi bir Fernandina Dev Kaplumbağası'nın canlı bulunduğu duyuruldu.

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