Aydın Didim'de ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi feci şekilde dövdü. Video kameraya kaydedilen görüntülere göre, 3 kız öğrenci, 'sinkaf'lı küfürler ederek, tek başına olan kız çocuğunu yerlerde sürükledi.
Aydın Didim'de ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi feci şekilde dövdü. Video kameraya kaydedilen görüntülere göre, 3 kız öğrenci, 'sinkaf'lı küfürler ederek, tek başına olan kız çocuğunu yerlerde sürükledi.
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