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  • 21.02.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 18:17

Didim'de kızların sı dehşete düşürdü

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir sokakta ler arasında çıkan pes dedirtti. Ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, bir kız öğrenciyi köşeye sıkıştırıp feci şekilde darp ederken, bir kız ise olayı cep telefonuyla kaydederek, da paylaştı.



Aydın Didim'de ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi feci şekilde dövdü. Video kameraya kaydedilen görüntülere göre, 3 kız öğrenci, 'sinkaf'lı küfürler ederek, tek başına olan kız çocuğunu yerlerde sürükledi.

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