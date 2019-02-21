



Aydın Didim'de ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi feci şekilde dövdü. Video kameraya kaydedilen görüntülere göre, 3 kız öğrenci, 'sinkaf'lı küfürler ederek, tek başına olan kız çocuğunu yerlerde sürükledi.