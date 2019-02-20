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  • 21.02.2019 07:14
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 07:14

alarm verdi! geri geliyor... İstanbul'a kar yağacak mı? 21 Şubat 2019

tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. 21 Şubat 2019 Perşembe gününe ilişkin yayınlanan raporda sisli havanın özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde nın yurdu yeniden etkisi altına alacağı belirtilirken, vatandaşlar uyarıldı. Peki ama ? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı geri geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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