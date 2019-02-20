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  • 20.02.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 16:08

'da korkunç olay! 3 kadın cesedi bulundu

’ın Reyhanlı ilçesindeki 'nda 3 kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi görmesi üzerine hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesetleri sudan çıkarttı.

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