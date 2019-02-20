Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhaba bugün nasılsınız eleq tutkunları? Şimdi biraz geçmişe gidiyoruz. Artistik buz pateninin dâhil olduğu ilk olimpiyat hangi tarihte ve nerede gerçekleşmiştir, bilen var mı?" denildi. İşte 20 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (20 ŞUBAT 2019)

Soru: Artistik buz pateninin dahil olduğu ilk olimpiyat ne zaman yapıldı?

Cevap: 1908 LONDRA OLİMPİYATLARI

Artistik buz pateni olimpiyat programına 1908 Yaz Olimpiyatları ile girmiştir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi geleneksel bir kış sporu olan artistik patinajın kapalı alanda yapılabileceği ve Yaz Olimpiyatları programına alınması yönünde onay verdi. 1920 Yaz Olimpiyatları'nda da yarışmalar düzenlenmiş olup, 1924 Kış Olimpiyatları ile beraber artistik patinaj Kış Olimpiyatları kapsamına alınmıştır.