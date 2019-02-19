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Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenecek? Süper Ay nedir? Süper Ay nasıl izlenir? İşte muhteşem kareler...

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay havadan görüntülendi.

19.02.2019 21:18 - Son Güncelleme: 19.02.2019 21:18
Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenecek? Süper Ay nedir? Süper Ay nasıl izlenir

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti.

Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenecek? Süper Ay nedir? Süper Ay nasıl izlenir

Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.

Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenecek? Süper Ay nedir? Süper Ay nasıl izlenir

Bu gece ay, Dünya'nın uydusu konumundaki Ay, gezegenimize en yakın konumda olacak ve 'Süper Ay' olayı yaşanacak. Süper Ay'ı gözlemlemek için çıplak göz yeterli olacak.

Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenecek? Süper Ay nedir? Süper Ay nasıl izlenir

NASA gökbilimci Mitzi Adams resmi blogunda, "Bu gecenin Süper Ayı'nı izlemek için, batıdaki Güneş battığında doğuda yükselen ayı arayın. Ay battığında son derece büyük görünecektir." açıklamasında bulundu.

Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenecek? Süper Ay nedir? Süper Ay nasıl izlenir

Bir sonraki Süper Ay, 19 Mart tarihinde görünecek.

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