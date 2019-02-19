Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenecek? Süper Ay nedir? Süper Ay nasıl izlenir? İşte muhteşem kareler...
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay havadan görüntülendi.
19.02.2019 21:18
- Son Güncelleme: 19.02.2019 21:18
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti.
Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi.
Bu gece ay, Dünya'nın uydusu konumundaki Ay, gezegenimize en yakın konumda olacak ve 'Süper Ay' olayı yaşanacak. Süper Ay'ı gözlemlemek için çıplak göz yeterli olacak.
NASA gökbilimci Mitzi Adams resmi blogunda, "Bu gecenin Süper Ayı'nı izlemek için, batıdaki Güneş battığında doğuda yükselen ayı arayın. Ay battığında son derece büyük görünecektir." açıklamasında bulundu.
Bir sonraki Süper Ay, 19 Mart tarihinde görünecek.