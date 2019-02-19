Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.30'da yapılacak yarışmada ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''fizy Kalp'' listesindeki 5. şarkıyı not etmeyi sakın unutma1 Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 19 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (19 ŞUBAT 2019)
Soru: Fizy Kalp listesinin 5. şarkısı nedir?
Cevap: GÖKHAN TEPE - KAL BİRAZ DAHA
GÖKHAN TEPE - KAL BİRAZ DAHA SÖZLERİ
Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz
Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz
Allah aşkına kal biraz daha
Boynumuz bükük durmasın
Al beni yine sakla göğsüne
Ayrılık bizi bulamasın
Karanlıktan üşüdüm üşüdüm
Lambaları yak düşünüp düşünüp
Uykuya dalmak ne mümkün kaderim
Sensiz uyanmak bir ömür bilirim
İstersen üzülüp, üzülüp
Aynalara bak neyi var neyi yoksa
Her şeyi yak denedim ne mümkün
Seni unutmak sevgilim
Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz
Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz
Allah aşkına kal biraz daha
Boynumuz bükük durmasın
Al beni yine sakla göğsüne
Ayrılık bizi bulamasın
Karanlıktan üşüdüm üşüdüm
Lambaları yak düşünüp düşünüp
Uykuya dalmak ne mümkün kaderim
Sensiz uyanmak bir ömür bilirim
İstersen üzülüp, üzülüp
Aynalara bak neyi var neyi yoksa
Her şeyi yak denedim ne mümkün
Seni unutmak sevgilim
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