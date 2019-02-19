Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.30'da yapılacak yarışmada ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''fizy Kalp'' listesindeki 5. şarkıyı not etmeyi sakın unutma1 Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 19 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (19 ŞUBAT 2019)

Soru: Fizy Kalp listesinin 5. şarkısı nedir?

Cevap: GÖKHAN TEPE - KAL BİRAZ DAHA

GÖKHAN TEPE - KAL BİRAZ DAHA SÖZLERİ

Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz

Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz

Allah aşkına kal biraz daha

Boynumuz bükük durmasın

Al beni yine sakla göğsüne

Ayrılık bizi bulamasın

Karanlıktan üşüdüm üşüdüm

Lambaları yak düşünüp düşünüp

Uykuya dalmak ne mümkün kaderim

Sensiz uyanmak bir ömür bilirim

İstersen üzülüp, üzülüp

Aynalara bak neyi var neyi yoksa

Her şeyi yak denedim ne mümkün

Seni unutmak sevgilim

Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz

Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz

Allah aşkına kal biraz daha

Boynumuz bükük durmasın

Al beni yine sakla göğsüne

Ayrılık bizi bulamasın

Karanlıktan üşüdüm üşüdüm

Lambaları yak düşünüp düşünüp

Uykuya dalmak ne mümkün kaderim

Sensiz uyanmak bir ömür bilirim

İstersen üzülüp, üzülüp

Aynalara bak neyi var neyi yoksa

Her şeyi yak denedim ne mümkün

Seni unutmak sevgilim