Erzurum'da yaşayan emekli Cevdet Ateştenyılmaz ve turizmci eşi Gülhayat Ateştenyılmaz, 3 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. 23 ve 24 yaşında iki çocukları bulunan çift, bir minik yavruya "Koruyucu Aile" olmak istedi. Kurum çalışanları ailenin sosyolojik ve ekonomik durumunu inceledi. Aileye, anneleri engelli olan ve babalarının bakmakta zorlandığı 5 kardeşten birini önerdi.
Bu arada 5 kardeşten bir diğerini ise başka bir aile sahiplendi. Kendilerine önerilen çocuğu almaya giden Cevdet Ateştenyılmaz, diğer kardeşlerini de görünce hepsini almak istedi. Olumlu cevap gelince, 4 kardeşi de kendi nüfuslarına geçirdi. 5 ila 11 yaşları arasında 2'si kız 2'si erkek çocuk, sıcak bir yuvaya kavuştu. Ailenin 6 çocuğu oldu.
FURKAN NEHRİ
Bu arada 5 kardeşten bir diğerini ise başka bir aile sahiplendi. Kendilerine önerilen çocuğu almaya giden Cevdet Ateştenyılmaz, diğer kardeşlerini de görünce hepsini almak istedi. Olumlu cevap gelince, 4 kardeşi de kendi nüfuslarına geçirdi. 5 ila 11 yaşları arasında 2'si kız 2'si erkek çocuk, sıcak bir yuvaya kavuştu. Ailenin 6 çocuğu oldu.
FURKAN NEHRİ
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