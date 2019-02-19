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'da yürekleri ısıtan olay!

lu çift, bir çocuğa olmak için sevgi evinin kapısını çaldı. Ancak seçtikleri bir minik yavrunun 3 kardeşi daha olduğunu öğrenince, hepsini bağrına bastı.

Mutluluğun resmi
'da yaşayan emekli ve turizmci eşi Gülhayat Ateştenyılmaz, 3 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. 23 ve 24 yaşında iki çocukları bulunan çift, bir minik yavruya "" olmak istedi. Kurum çalışanları ailenin sosyolojik ve ekonomik durumunu inceledi. Aileye, anneleri engelli olan ve babalarının bakmakta zorlandığı 5 kardeşten birini önerdi.



Bu arada 5 kardeşten bir diğerini ise başka bir aile sahiplendi. Kendilerine önerilen çocuğu almaya giden Cevdet Ateştenyılmaz, diğer kardeşlerini de görünce hepsini almak istedi. Olumlu cevap gelince, 4 kardeşi de kendi nüfuslarına geçirdi. 5 ila 11 yaşları arasında 2'si kız 2'si erkek çocuk, sıcak bir yuvaya kavuştu. Ailenin 6 çocuğu oldu.

FURKAN NEHRİ

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