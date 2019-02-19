BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Her hafta salı günleri farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM'in bu haftaki salı günü indirimleri belli oldu. Makarna, sızma zeytinyağı, napoletana sos, pesto sos, mayonez, kendin yap pizza gibi birçok ürünün yer aldığı kataloğu sizler için derledik. İşte 19 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 ŞUBAT 2019)

500 gram Barilla Taghatelle 13,95 TL

250 gram Barilla Tortellini 14,95 TL

500 gram Barilla lazanya 13,95 TL

400 gram Barilla kalem makarna 1,95 TL

400 gram Barilla Integrale 3,15 daire

400 gram Barilla spagetti 1,95 TL

BİM 19 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN