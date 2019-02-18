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'den kârlı tatil!

, kayak tutkunlarının gözdesi Pamporovo’ya gidiş-dönüşü 109 dolar, 150 euroluk i de ücretsiz yaptı. Balkanlar’ın en gözde kayak merkezinde 2 bin 178 liraya 6 gün 5 yıldızlı tatil yapılabilecek.

Kârlı tatil

Balkanlar'ın en gözde kayak merkezi Pamporovo'da tatil ucuzladı. Türk Hava Yolları (), 'ın Rodop Dağları'ndaki Pamporovo'ya ulaşımı kolaylaştırmak için kampanya düzenledi. Buna göre; THY, Sofya'ya düzenlediği öğle seferinde 10 kişi ve üzeri grupla gidenlere, uçak biletini gidiş-dönüş 109 dolardan (574,54 lira) başlayan fiyatlarla sunuyor. Ayrıca bu gruplar, anlaşmalı otellerde kalırsa Sofya Havalimanı-Pamporovo arasındaki 150 euro (891 lira) civarındaki 225 kilometrelik de ücretsiz. 5 yıldızlı otelde gecelik oda kahvaltı konaklamanın 45 eurodan (267,35 lira) başladığı, lere günlük 29 euroluk skipass biletlerinin bedava verildiği merkezde, 6 günlük paket tur alanlara kayak ekipmanları ve kayak dersleri de ücretsiz sağlanıyor. Pamporovo'da, kayak kirası günlük 10, snowbord 14, kayak dersi saati 13-16 euro, civarında. Buna göre; Türk turistler, grup halinde Pamporovo'ya gidip kişi başı 2 bin 178 liraya (otel + ulaşım) 6 gün 5 yıldızlı tatil yapabilecek.

Şu an Sofya'ya haftada 18 sefer yapan THY, 1 Nisan itibarıyla günde 3, haftada 21 uçuş gerçekleştirecek.




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