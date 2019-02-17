Hafta sonu güneşli bir gün geçiren İstanbullular haftanın ilk gününde "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Takvim.com.tr olarak 18 Şubat 2019 hava durumunu sizler için derledik....









Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu.









EGE

Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu.





