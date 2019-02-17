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  • 18.02.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 07:06

Meteoroloji'den son dakika raporu! Bugün 'da hava nasıl olacak? 2019 hava durumu

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kar yağışı uyarısının ardından yağışlar etkisini göstermeye başlamıştı. Hafta sonu güneşli bir gün geçiren lular haftanın ilk gününde "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 2019 Cuma günü tahminleri

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Hafta sonu güneşli bir gün geçiren lular haftanın ilk gününde "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Takvim.com.tr olarak 2019 nu sizler için derledik....




Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN​

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu.




EGE
Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu.


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