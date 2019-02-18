Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Son günlerde İstanbul'da hava sıcaklıkları artsa da Meteoroloji'den yapılan kar uyarısı dikkatleri Perşembe gününe çevirdi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Şubat hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık.
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
KIRKLARELI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık.
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık.
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık.
BURDUR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık.
HATAY °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde 800 metre üzeri kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (20-40 cm) şeklinde olması beklenmektedir.
Rüzgarın; bölgenin doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık.
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
KIRKLARELI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık.
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık.
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık.
BURDUR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık.
HATAY °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde 800 metre üzeri kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (20-40 cm) şeklinde olması beklenmektedir.
Rüzgarın; bölgenin doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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