Ölümden dönen sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Beşiktaş istikametinden tünele giren 34 BLC 770 plakalı otomobil, sürücünün tünel çıkışında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Beşiktaş istikametinden tünele giren 34 BLC 770 plakalı otomobil, sürücünün tünel çıkışında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
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