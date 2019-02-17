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  • 18.02.2019 07:42
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 07:42

Ölümden dönen sürücü otomobili bırakıp kaçtı

İstanbul Şişli'de lüks otomobiliyle  yapan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Kazanın olduğu sırada yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan, Nail Körismail olay anını ve yaşananları anlattı.



Kaza, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Beşiktaş istikametinden tünele giren 34 BLC 770 plakalı otomobil, sürücünün tünel çıkışında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

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