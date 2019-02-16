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  • 16.02.2019 08:22
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 08:22

Polisten kaçtı emniyetin kapısına çarptı!

’da polisten kaçan İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına çarparak yaptı. Sürücü alkol metreyi üflememek için kolum ağrıyor numarası yaptı.



Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada İl Emniyet Müdürlüğü'nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken aşırı alkollü sürücü ise ayakta durmaktan zorluk çekti.

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