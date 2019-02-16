Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada İl Emniyet Müdürlüğü'nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken aşırı alkollü sürücü ise ayakta durmaktan zorluk çekti.
Polisten kaçtı emniyetin kapısına çarptı!
Adana’da polisten kaçan alkollü sürücü İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Sürücü alkol metreyi üflememek için kolum ağrıyor numarası yaptı.
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada İl Emniyet Müdürlüğü'nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken aşırı alkollü sürücü ise ayakta durmaktan zorluk çekti.
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