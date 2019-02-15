Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bursa, Yalova, Antalya'nın batısı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.









KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.







İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu.