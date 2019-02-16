Hadi'nin 20.30'da başlayacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Dün akşam Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Alex de Souza'nın sorulduğu Hadi'de yarışmacılar soruya ve yanıtına ulaşmak için biraz yol katetmeleri gerekecek. Hadi Instagram hesanından yapılan paylaşımda 'Hadi bu akşam TV+ Belgesel Gecesi'yle 20:30'da! Ödül TV+ katkılarıyla 20.000 TL. Bu akşam belgesel gecesine hazır mısın hadici? İpucumuz da belgesellerden geliyor. İpucu için hemen TV+ instagram hesabına git ve ipucunu not etmeyi sakın unutma. Yarışmada herkesten bir farkın olsun' dendi.