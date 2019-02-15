Eleq ipucu sorusu 15 Şubat: Matrakçı Nasuh ne sanatçısıdır?

Her akşam saat 20.00'de yayınlanan mobil ve canlı bilgi yarışması Eleq'in ipucu sorusu belli oldu. Bugün yapılacak yarışmada tarih içerikli ipucu sorusu sorulacak. Eleq tarafından yapılan açıklamaya göre ipucu sorusu, "Kanuni'nin seferini anlatan "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn" eserinin sahibi Matrakçı Nasuh, ne sanatçısı?" olarak belirtildi. Peki 15 Şubat Eleq ipucu sorusunun yanıtı ne? İşte detaylar...

ELEQ İPUCU (15 ŞUBAT 2019)

Soru: "Kanuni'nin seferini anlatan "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn" eserinin sahibi Matrakçı Nasuh, ne sanatçısı?"

Cevap: MATRAK (Matrakçı Nasuh aynı zamanda minyatürcü, tarihçi ve matematikçidir.)

MATRAKÇI NASUH KİMDİR?

Matrakçı Nasuh, Osmanlı tarihçisi ve matematikçidir. Cemalü'l-küttab ve Kemalü'l-hussab adlı eserini Yavuz Sultan Selim döneminde telife başladı ve ona ithaf etti. 1530 yılının Ağustos ayında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Mustafa, Mehmed ve Selim için yapılan muhteşem sünnet düğünü münasebetiyle Atmeydanı'nda düzenlenen şenliklerde içinde topları, darbezenleri ve bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Ayrıca iyi bir hattat ve minyatür sanatçısıdır.