Hadi ipucu sorusu 15 Şubat: ''Bir Alex değil tabiri ortaya nasıl çıktı?

Hadi'nin 20.30'da başlayacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda "İpucumuz tabii ki Alex'ten geliyor! Dilimizden düşürmediğimiz "Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıkmıştır biliyor muyuz?" ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımla birlikte 15 Şubat Hadi ipucu 20.30 sorusu belli oldu. Peki ''Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıktı? İşte cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (15 ŞUBAT 2019, 20.30)

Soru: "Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıkmıştır?

Cevap: Rıdvan Dilmen söylemiştir.

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Bilinen ismiyle Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Curitiba, Brezilya'da dünyaya geldi. İlk profesyonel sözleşmesini 1995 senesinde Coritiba ile imzalayan Alex, 2 sezon kaldığı takımda 17 maçta forma giydi ve 5 gol attı.

Genç yaşına rağmen hızlı koşusu ile dikkatleri üzerine çeken Alex, 1997 senesinde Palmeiras'a transfer oldu. Burada takımıyla birlikte 1998 senesinde Brezilya Kupası, aynı sene Kupa Mercosur, 1999 senesinde Copa Libertadores ve 2000 senesinde Kupa Torneio Rio-Sao Paulo birincilikleri yaşadı.

2000-01 sezonunda Flamengo'da oynayan Alex, sonraki sezonda da Cruzeiro'ya transfer oldu.

2004 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada çıktığı 245 maçta Sarı Lacivertli taraftarlar için adeta efsaneleşen Alex, 136 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe'de geçirdiği 8 sezonda 2004-05, 2006-07 ve 2010-11 sezonlarında Süper Lig, 2007 ve 2009 senelerinde Türkiye Süper Kupası, 2011-12 sezonunda da Türkiye Kupası birincilikleri elde etti.

2013 senesinde ülkesindeki önemli kulüplerden Coritiba'ya transfer olan Alex, 2014 senesinde jübile yaparak futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ayrıca Alex, 1998-2005 yılları arasında Brezilya Milli Takımı forması giydi. Burada forma şansı bulduğu 49 maçta 12 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.