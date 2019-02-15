Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.02.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 09:42

'ta feci ! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul 'ta meydana gelen trafik sında 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Kazada ortalık savaş alanına döndü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBeşiktaş'ta feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar