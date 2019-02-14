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  • 15.02.2019 02:09
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 02:14

Son dakika... 'dan sefer iptalleri!

Son dakika! 'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...

BUDO'dan flaş duyuru: İptal edildi

'nun yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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