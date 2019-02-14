Ekvator'dan Türkiye'ye gelen 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvator'dan Türkiye'ye gelen geminin içerisinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvator'dan Türkiye'ye gelen geminin içerisinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıntılar geliyor...
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