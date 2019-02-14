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  • 14.02.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 12:30

Ekvator'dan Türkiye'ye gelen 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvator'dan Türkiye'ye gelen geminin içerisinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrükte ele geçirildi! Ekvator'dan Türkiye'ye
Gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvator'dan Türkiye'ye gelen geminin içerisinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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