Polis adayları büyük bir merakla 23. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz hafta 4 Şubat tarihinde POMEM 10 bin erkek ve kadın polis alımı mülakatları sona ermişti. Şimdi binlerce aday 23. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor.

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı 23. Dönem POMEM Mülakat sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kesin bir tarih belirtilmese de mülakat sonuçlarının martın ilk haftasında açıklanacağı ön görülüyor.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL İLAN EDİLECEK?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olacak. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM NEDİR?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.