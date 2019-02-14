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  • 14.02.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 10:07

! Araçlar altında kaldı

'da bir otoparkın istinat duvarı araçların üzerine devrildi. Üç araç duvarın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Kaymakamlık yanındaki otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Otoparkın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken duvar yol kenarında bekleyen araçların üzerine devrildi.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ
O sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili itfaiyenin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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