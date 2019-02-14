Olay Beykoz Kaymakamlık yanındaki otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Otoparkın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken duvar yol kenarında bekleyen araçların üzerine devrildi.
FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ
O sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili itfaiyenin bölgedeki çalışması devam ediyor.
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