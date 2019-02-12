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  • 12.02.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 20:56

Son dakika: Ulaşıma fırtına engeli! Tüm seferler iptal edildi

'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Ulaşıma fırtına engeli! Tüm seferler iptal edildi

Marmara'nın bir bölümü ile 'de iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

Yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

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