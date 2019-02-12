Son dakika: Ulaşıma fırtına engeli! Tüm seferler iptal edildi

Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

Yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.



