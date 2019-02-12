Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.02.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 13:58

canlı yayınında 'un başına gelen korkunç gerçek! 12 Şubat

son bölümde Kayıp 'tan acı haber geldi... 33 yaşındaki genç kadının cesedi kaybolduğu bağ evine 3 km uzaklıkta bulundu. Gözaltındaki Ömer'in dövülüp atıldığını iddia ettiği yerdeki kişiler konuştu! Müge Anlı, lise öğrencisi cinayetinde mahkeme kararını açıkladı: 'e ... 12 Şubat ında neler olduğunu merak edenler, Müge Anlı son bölümü izleyebilirler...

canlı yayınında 12 gündür kayıp olan ve 12 günün sonunda Kırıkkale'de cesedinin bulunduğu 2 çocuk annesi cinayetiyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıktı. Sibel Gökbulut ablası ve annesine kaybolmadan önce neler anlattı? 33 yaşındaki genç kadının cesedi kaybolduğu bağ evine 3 km uzaklıkta bulundu. Gözaltındaki Ömer'in dövülüp atıldığını iddia ettiği yerdeki kişiler konuştu! Müge Anlı, lise öğrencisi cinayetinde mahkeme kararını açıkladı: 'e ... Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız 12 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMüge Anlı canlı yayınında Sibel Gökbulut'un başına gelen korkunç gerçek! 12 Şubat Müge Anlı son bölüm izle
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar