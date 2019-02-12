Müge Anlı canlı yayınında 12 gündür kayıp olan ve 12 günün sonunda Kırıkkale'de cesedinin bulunduğu 2 çocuk annesi Sibel Gökbulut cinayetiyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıktı. Sibel Gökbulut ablası ve annesine kaybolmadan önce neler anlattı? 33 yaşındaki genç kadının cesedi kaybolduğu bağ evine 3 km uzaklıkta bulundu. Gözaltındaki Ömer'in dövülüp atıldığını iddia ettiği yerdeki kişiler konuştu! Müge Anlı, lise öğrencisi Filiz Karadavut cinayetinde mahkeme kararını açıkladı: Enişte Umut Çakırer'e müebbet hapis... Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız 12 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...