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  • 13.02.2019 07:36
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 09:01

'da otobüs ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen da ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

'da servis minibüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen da 13 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 583. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 S 0949 plakalı servis minibüsü personelleri iş yerine götürürken, 21 BS 832 plakalı halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu halk otobüsü bir okulun duvarına çarparak durabilirken, okulda öğrencilerinin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Büyük bir gürültüyle uyanan çevredeki vatandaşlar kazayı görünce durumu 112 sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 2'si ağır 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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