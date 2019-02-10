Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı herkeste "İlyas Ölecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak EDHO yeni bölümde İlyas ölmeyecek. Façalılar, İlyas'ın Behzat'ı öldürmesinden ve aynı zamanda İlyas'a bir şey olursa Hızır'ın da kendilerine yapacaklarından korkuyor. EDHO 124. yeni bölümde birbirlerine karşılıklı olarak tuzak Kuran İlyas ve Behzat ölümle burun buruna gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da neler oluyor merak ediyorsanız, EDHO 124. yeni bölüm fragmanı izleyebilirsiniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE