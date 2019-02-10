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  • 10.02.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 15:19

yayınlandı! 'da yeni bir aşk doğuyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 4 sezondur devam eden Salı akşamlarının bol aksiyonlu dizisi 124. yeni bölümde izleyiciyi yine heyecan dolu dakikalar bekliyor olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Façalılar ve Çakırbeyliler savaşı tüm hızla devam ediyor. İlyas ve Behzat, hapishanede birbirlerine karşılıklı tuzak kurmaya devam ederken, İlyas başına geleceklerden habersizdir. İşte EDHO 124. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı herkeste "İlyas Ölecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak EDHO yeni bölümde İlyas ölmeyecek. Façalılar, İlyas'ın Behzat'ı öldürmesinden ve aynı zamanda İlyas'a bir şey olursa Hızır'ın da kendilerine yapacaklarından korkuyor. EDHO 124. yeni bölümde birbirlerine karşılıklı olarak tuzak Kuran İlyas ve Behzat ölümle burun buruna gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da neler oluyor merak ediyorsanız, EDHO 124. yeni bölüm fragmanı izleyebilirsiniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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