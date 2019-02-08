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  • 08.02.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 09:30

2019! Resimli ve ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma günü İslam alemi birbirlerinin cumasını kutlarlar. Bizde sizler için en güzel ve nı derledik. İşte SMS olarak ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ...

Cuma mesajları... Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı öncesi, İslam alemi hazırlıklarını sürdürüyor. Cuma günü Müslümanların kaynaşmaları için önemli bir gündür. Bu sebeple Allah (C.C.) cuma gününün Müslümanlara özel kılmıştır. Bu günde Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı göndererek cumalarını tebrik ederler. En güzel ve en yeni cuma mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 2019 resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI (2019)

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

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