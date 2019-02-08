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Atatürk tüccarı culara ilham verdi

Kulağınıza küpe olsun!
100 yıllık moda markası Balenciaga, çıldırdı. 2 bin 500 liraya bile kitap satılırsa, Balenciaga da pet şişe kapaklarından küpe yapar ve 390 eurodan (yaklaşık 2 bin 300 lira) satışa çıkartır. Ancak Avrupalılar böyle bir aldatmacaya 390 euro vermeyince, Balenciaga indirim yaptı. 195 yani yaklaşık bin 200 liraya düşen küpelere yine ilgi olmadı. Sosyal medyada da tepki çeken küpelerle ilgili yorumlar şöyle:



Kimse kusura bakmasın, bir kitaba 2 bin 500 lira veren zeka, bunu da alır. Helal sana .
İyifikirmiş. Mavi kapakları atmayalım.
Balenciaga, '2500 lira' deseydi, küpeler yok satardı.

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